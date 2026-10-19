Новый год под пальмами: Названа самая дешёвая страна для пляжного отдыха в праздники

Египет оказался самым доступным направлением для тех, кто планирует встретить Новый год у моря. По подсчётам Ассоциации туроператоров России (АТОР), праздничный отпуск на двоих можно организовать минимум за 175,6 тысячи рублей. Страна возглавила рейтинг из 12 популярных пляжных направлений.

За эту сумму туристам предлагают десять ночей в четырёхзвёздочном отеле Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эш-Шейхе. В стоимость входит размещение по системе «всё включено», а вылет из Москвы запланирован на 28 декабря.

Другие тёплые страны потребуют более серьёзных расходов. Например, минимальная стоимость новогодних путёвок в Объединённые Арабские Эмираты начинается от 228,5 тысячи рублей, а поездка на индийский Гоа обойдётся минимум в 243,7 тысячи.

При этом рассчитывать на летнюю жару в Египте зимой не стоит. В конце декабря и начале января на курортах обычно солнечно, а вода в Красном море прогревается примерно до 23–25 градусов. Вечерами становится прохладнее, особенно при сильном ветре, поэтому тёплые вещи в чемодане не помешают.

Отдельный нюанс касается новогодней ночи. Многие гостиницы устраивают для постояльцев праздничные ужины и развлекательные программы. Однако в АТОР советуют заранее выяснить, входит ли такой банкет в стоимость путёвки или за него придётся доплачивать.

Ранее Life.ru рассказывал, как сэкономить на путешествии в новогодние праздники. Эксперт Михаил Абасов рекомендовал бронировать поездки до конца октября и по возможности выбирать более ранние или поздние даты вылета. Так, отдых в Турции с отправлением 27 декабря или 2 января может стоить примерно на 30% дешевле, чем поездка с вылетом 30 декабря.