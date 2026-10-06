Грязь, рваное белье, сломанный замок: Россияне показали номер в Египте за 360 тысяч

Туристы из Санкт-Петербурга пожаловались на условия в четырёхзвёздочном отеле JAZ Neo Sharks Bay в Шарм-эш-Шейхе, куда отправились по путёвке стоимостью 360 тысяч рублей на четверых. Об этом рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ одна из путешественниц.

Краткий обзор на удобства отеля в JAZ Neo Sharks Bay в Шарм-эш-Шейхе. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам Дарьи, перед поездкой менеджер «Библио-Глобуса» предложила компании несколько вариантов размещения и трижды рекомендовала именно JAZ Neo Sharks Bay. Ранее туристы уже пользовались услугами оператора и оставались довольны.

После заселения впечатление изменилось. Путешественники пожаловались на тесный номер, пятна на мебели, грязное и рваное постельное бельё с жёлтыми следами, а также испачканные полотенца. Шампунь и гель для душа, по словам туристки, оказались практически пустыми.

Претензии вызвало и состояние самого номера. Отдыхающие утверждают, что мебель и оборудование были расшатаны, а замок на входной двери не работал.

Компания попросила предоставить другой номер, однако, как заявила Дарья, в отеле за переселение потребовали доплату. О реакции туроператора и администрации гостиницы на эти претензии пока не сообщается. На официальном сайте сети JAZ Hotel Group JAZ Neo Sharks Bay действительно заявлен как четырёхзвёздочный отель в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном инциденте на борту: пассажиров рейса Нячанг — Екатеринбург залило водой прямо в самолёте. Во время взлёта из потолка салона хлынула вода, и несколько человек успели промокнуть. Бортпроводницы объяснили, что причиной стал конденсат из системы кондиционирования, после чего пострадавшим предложили пересесть.