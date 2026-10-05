В Египте пальма рухнула на лежаки с российскими туристами

На пляже пятизвёздочного отеля в Египте пальма упала на лежаки с российскими туристами. Как сообщает SHOT, дерево повалило сильным ветром.

Инцидент произошёл у отеля Al Kasr Sahl Hasheesh в курортном районе Сахл-Хашиш неподалёку от Хургады. На месте находятся медработники. Информация о пострадавших уточняется.

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Египетские синоптики предупреждали об усилении ветра. В прогнозе на 5 октября для ряда районов страны, включая побережье Красного моря, указывалась скорость 30–40 км/ч.

А ранее в сентябре не менее 30 российских туристов пожаловались на симптомы отравления в отелях Шарм-эш-Шейха. Отдыхающие рассказали о диарее и сильной слабости, некоторым потребовалась помощь врачей. После этих сообщений Роспотребнадзор запросил официальные данные у Минздрава Египта.