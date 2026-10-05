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Регион
Опубликовано 5 октября, 11:41

В Египте пальма рухнула на лежаки с российскими туристами

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На пляже пятизвёздочного отеля в Египте пальма упала на лежаки с российскими туристами. Как сообщает SHOT, дерево повалило сильным ветром.

Инцидент произошёл у отеля Al Kasr Sahl Hasheesh в курортном районе Сахл-Хашиш неподалёку от Хургады. На месте находятся медработники. Информация о пострадавших уточняется.

Видео © SHOT

Египетские синоптики предупреждали об усилении ветра. В прогнозе на 5 октября для ряда районов страны, включая побережье Красного моря, указывалась скорость 30–40 км/ч.

Грязь, поломки и старая мебель: Российские туристы недовольны условиями в египетских «пятёрках»
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А ранее в сентябре не менее 30 российских туристов пожаловались на симптомы отравления в отелях Шарм-эш-Шейха. Отдыхающие рассказали о диарее и сильной слабости, некоторым потребовалась помощь врачей. После этих сообщений Роспотребнадзор запросил официальные данные у Минздрава Египта.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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