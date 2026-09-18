Таблетки вместо отдыха: Десятки россиян отравились в люксовых отелях Египта

Не менее 30 российских туристов пожаловались на симптомы отравления во время отдыха в четырёх- и пятизвёздочных отелях Шарм-эш-Шейха. У пострадавших наблюдались диарея и сильная слабость.

Речь идёт о постояльцах Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract. О массовом характере недомогания туристы узнали во время экскурсии, когда стали обсуждать своё самочувствие с другими отдыхающими. Выяснилось, что многие столкнулись с одинаковыми симптомами и взяли в поездку лекарства от расстройства желудка. Некоторые рассказали, что из-за отравления провели несколько дней в номере, а кому-то пришлось обращаться за медицинской помощью.

Россияне утверждают, что во время отдыха питались в основном в ресторанах при гостиницах. Причиной недомогания они считают водопроводную воду, которую, по их предположению, могли использовать для мытья овощей и фруктов. Официально источник отравления пока не установлен.

Туристы также рассказывают о повышенном спросе на препараты от желудочно-кишечных расстройств в местных аптеках. Отдыхающим рекомендуют не употреблять воду из-под крана и использовать бутилированную в том числе для чистки зубов, пишет «База».

Жалобы на проблемы с пищеварением в отелях Шарм-эш-Шейха появлялись и ранее. В частности, в отзывах туристов за 2026 год встречаются сообщения о подобных симптомах после отдыха в гостиницах курорта, однако эти случаи не позволяют установить общую причину нынешнего инцидента.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 19-летней россиянки после тяжёлого отравления во время отдыха в Египте. Девушке стало плохо в Хургаде: у неё появились рвота, слабость и расстройство желудка, после чего состояние резко ухудшилось.