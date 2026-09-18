Колбаса могла стать причиной смертельного отравления матери и детей в Калининске

Колбаса могла стать причиной смертельного отравления двоих детей восьми и десяти лет и их 50-летней матери. Все трое человек скончались в Калининске Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По предварительным данным следствия, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских исследований», — заявили в ведомстве.

Всего из дома на улице Коммунистической в больницу доставили женщину и троих несовершеннолетних детей. Всем членам семьи стало плохо после еды.

Напомним, что женщина и двое детей умерли, несмотря на помощь врачей. Третий ребёнок остаётся под наблюдением медиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся экспертизы, осмотр дома и допросы свидетелей.