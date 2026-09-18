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Регион
Опубликовано 18 сентября, 07:17

Мать и двое детей погибли от отравления в Калининске, третий ребёнок в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

50-летняя женщина и двое детей восьми и десяти лет умерли после возможного пищевого отравления в Калининске Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Всего 18 сентября из дома на улице Коммунистической в больницу доставили четырёх членов одной семьи — женщину и троих несовершеннолетних детей. Несмотря на оказанную помощь, женщина и двое детей скончались. Третий ребёнок остаётся под наблюдением врачей.

«По предварительным данным следствия, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских исследований», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Назначены экспертизы, проводится осмотр дома, допрашиваются свидетели. Расследование взято на особый контроль руководителем регионального СК.

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Ранее Life.ru сообщал о массовом отравлении детей в одном из регионов России, где после ухудшения самочувствия несовершеннолетних также проводилась проверка и устанавливались причины произошедшего.

Больше новостей о происшествиях и расследованиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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