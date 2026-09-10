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Опубликовано 10 сентября, 19:54

Массовое отравление детей произошло в школе Каневского района Кубани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массовое отравление учеников произошло в школе Каневского района Краснодарского края. Пострадавшим детям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

«Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой»,указано в сообщении.

Речь идёт о МАОУ СОШ № 6, где 10 сентября у нескольких учеников появились признаки отравления. Другие подробности произошедшего и количество пострадавших детей пока не сообщают.

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Число погибших после отравления алкоголем в Туве увеличилось до трёх

Ранее четверо учеников частной школы «Радуга» в Дагестане попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзор выявил серьёзные нарушения санитарных требований. Специалисты опечатали школьный пищеблок и кафе.

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Лия Мурадьян
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