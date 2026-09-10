Массовое отравление детей произошло в школе Каневского района Кубани
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Массовое отравление учеников произошло в школе Каневского района Краснодарского края. Пострадавшим детям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.
«Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой», — указано в сообщении.
Речь идёт о МАОУ СОШ № 6, где 10 сентября у нескольких учеников появились признаки отравления. Другие подробности произошедшего и количество пострадавших детей пока не сообщают.
Ранее четверо учеников частной школы «Радуга» в Дагестане попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзор выявил серьёзные нарушения санитарных требований. Специалисты опечатали школьный пищеблок и кафе.
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