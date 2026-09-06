«Столичный» довёл до больницы: В дагестанской школе отравились четверо детей

Четверо учеников частной школы «Радуга» в Дагестане оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзор обнаружил серьёзные нарушения санитарных требований и опечатал школьный пищеблок вместе с кафе. Об этом сообщили в ведомстве региона.

Госпитализация потребовалась четырём учащимся частной общеобразовательной школы «Радуга». У детей диагностировали острую кишечную инфекцию. На место сразу направили противоэпидемическую бригаду. Специалисты провели комплекс необходимых мероприятий, организовали лабораторные исследования и установили медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с заболевшими.

Проверка выявила ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил. В частности, в школьной столовой детям продавали блюда, которые запрещены для детского питания. В меню учебного заведения обнаружили салат «Столичный». Его наличие стало одним из зафиксированных специалистами нарушений.

Дополнительные претензии возникли к кафе, работавшему непосредственно на территории школы. Заведение осуществляло деятельность по договору с индивидуальным предпринимателем, что, как указали в Роспотребнадзоре, также противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям. По итогам проверки помещения школьного пищеблока и кафе опечатали. Медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается.

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