Рвота после тихого часа: Более 30 человек отравились в детсаду на Сахалине
Более 30 детей и взрослых отравились в детсаду на Сахалине
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В детском саду № 8 города сахалинского Корсакова зафиксировали массовое отравление. Недомогание почувствовали как воспитанники, так и взрослые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Первые симптомы появились у детей после дневного сна. У пострадавших началась рвота, после чего руководство учреждения связалось с родителями и передало им воспитанников.
Всего зафиксировано более 30 случаев. Родители самостоятельно обратились за медицинской помощью.
На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и отбирают необходимые пробы, чтобы установить причину произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Якутске десять человек, в том числе шестеро детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции после шаурмы в местном ларьке. По данным Минздрава Якутии, восемь человек находятся в инфекционных стационарах, ещё двое проходят лечение дома.
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