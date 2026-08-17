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17 августа, 11:46

Рвота после тихого часа: Более 30 человек отравились в детсаду на Сахалине

Более 30 детей и взрослых отравились в детсаду на Сахалине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Shufrych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Shufrych

В детском саду № 8 города сахалинского Корсакова зафиксировали массовое отравление. Недомогание почувствовали как воспитанники, так и взрослые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Первые симптомы появились у детей после дневного сна. У пострадавших началась рвота, после чего руководство учреждения связалось с родителями и передало им воспитанников.

Всего зафиксировано более 30 случаев. Родители самостоятельно обратились за медицинской помощью.

На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и отбирают необходимые пробы, чтобы установить причину произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее в Якутске десять человек, в том числе шестеро детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции после шаурмы в местном ларьке. По данным Минздрава Якутии, восемь человек находятся в инфекционных стационарах, ещё двое проходят лечение дома.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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