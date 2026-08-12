Шаурма из ларька уложила на больничную койку десять жителей Якутска, большинство — дети

Восемь человек госпитализировали в Якутске с симптомами пищевой токсикоинфекции, среди заболевших — шестеро детей. Всего за медицинской помощью 12 августа обратились десять человек, сообщил Минздрав Якутии.

Все пациенты рассказали врачам, что перед ухудшением самочувствия ели шаурму, купленную в одном из городских киосков. Однако окончательная причина заболевания пока устанавливается. Восемь заболевших проходят лечение в инфекционных стационарах. Ещё двоим медицинскую помощь оказывают амбулаторно.

Прокуратура Якутска уже начала проверку после поступления в больницы нескольких горожан, в том числе несовершеннолетних, с признаками кишечной инфекции. Надзорное ведомство проверит обстоятельства произошедшего и соблюдение санитарных требований при продаже готовой еды.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) 67 человек заболели после заказа еды из ресторана. У пострадавших диагностировали сальмонеллёз. Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать 30 июля. Люди обращались за медицинской помощью с рвотой, жидким стулом, резями в животе и острой болью. Всех заболевших объединяет одно обстоятельство: перед появлением симптомов они заказывали доставку из ресторана Wasabi89.