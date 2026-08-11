Чёрные апельсины и странное молоко: Уже более 30 детей слегли в лагере на Урале

Более 30 детей почувствовали себя плохо в оздоровительном лагере «Актай» под Верхотурьем, после чего смену досрочно завершили. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали воспитанники учреждения.

По словам одной из девочек, симптомы появились почти у всего первого отряда, насчитывавшего 36 человек. Около 15 несовершеннолетних, как утверждает воспитанница, госпитализировали. Официально прокуратура сообщала минимум о восьми заболевших.

Первому ребёнку стало плохо 9 августа. На следующий день другие отдыхающие начали жаловаться на тошноту, рвоту и сильную слабость. Сначала детей направили в медпункт, а после ухудшения их состояния сотрудники вызвали скорую помощь.

Пострадавших доставили в местную больницу. У одной из воспитанниц недомогание проявилось уже после возвращения домой.

Дети также рассказали о подозрительных продуктах в столовой. Некоторые заметили неприятный привкус у молока, хотя срок его годности не истёк. По словам другой девочки, поданные апельсины внутри оказались чёрными. Связь этих продуктов с заболеванием пока не установлена.

Смену, рассчитанную на период с 1 по 14 августа, свернули раньше срока. Всех воспитанников вывезли из лагеря и передали родителям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты изъяли документацию и назначили экспертизы, которые должны определить источник заболевания.

Напомним, о вспышке отравлений в лагере «Актай» стало известно 10 августа. Прокуратура начала проверку условий проживания детей и организации питания.