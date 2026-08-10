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10 августа, 16:47

Восемь детей отравились в оздоровительном лагере в Свердловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Прокуратура Свердловской области инициировала проверку по факту обращения восьми несовершеннолетних за медицинской помощью в детском оздоровительном лагере, расположенном в посёлке Привокзальный Верхотурского района. Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Сегодня об ухудшении состояния здоровья, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили не менее восьми детей. Точное количество заболевших будет установлено позднее», — говорится в сообщении.

Прокуратурой будет проведена проверка соблюдения норм законодательства, касающихся обеспечения безопасности и охраны здоровья несовершеннолетних, включая вопросы организации питания в детском оздоровительном учреждении.

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Наталья Демьянова
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