В Италии умер мальчик, который провёл девять лет в коме после отравления сыром

В Италии умер 13-летний Маттиа, который почти девять лет находился в коме после тяжёлого отравления сыром. О смерти ребёнка сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри, пишет RMF24.

Трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо в провинции Тренто. Тогда четырёхлетний мальчик съел сыр из сырого молока, в котором обнаружили бактерии Escherichia coli. Вскоре после этого у ребёнка появились сильные боли в животе, а состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у Маттиа гемолитико-уремический синдром, который вызвал серьёзные осложнения.

Из-за болезни мальчик получил тяжёлое поражение мозга, потерял зрение, столкнулся с параличом и эпилептическими приступами. После этого он впал в кому и больше не приходил в сознание.

Все эти годы семья продолжала заботиться о ребёнке и надеялась на улучшение его состояния. Однако спасти Маттиа не удалось. После смерти сына отец сообщил о трагедии и поблагодарил людей, которые поддерживали семью на протяжении нескольких лет.

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