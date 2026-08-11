Число отравившихся суши в Салехарде выросло до 67 человек
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В Салехарде (ЯНАО) уже 67 человек заболели после заказа еды из ресторана. У пострадавших диагностировали сальмонеллёз.
Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать 30 июля. Люди обращались за медицинской помощью с рвотой, жидким стулом, резями в животе и острой болью.
Всех заболевших объединяет одно обстоятельство: перед появлением симптомов они заказывали доставку из ресторана Wasabi89.
Восемь человек потребовалось госпитализировать. Среди них были трое детей.
Сейчас в больнице остаются пять пациентов, включая одного ребёнка 12 лет. Остальные пострадавшие проходят лечение вне стационара.
По данным «Базы», причиной заболевания стал сальмонеллёз — инфекция, которая может передаваться через заражённые продукты.
Напомним, изначально сообщали о 30 пострадавших. Позже их число выросло до 47. К проверке подключился Роспотребнадзор.
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