Число отравившихся суши в Салехарде выросло до 67 человек

В Салехарде (ЯНАО) уже 67 человек заболели после заказа еды из ресторана. У пострадавших диагностировали сальмонеллёз.

Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать 30 июля. Люди обращались за медицинской помощью с рвотой, жидким стулом, резями в животе и острой болью.

Всех заболевших объединяет одно обстоятельство: перед появлением симптомов они заказывали доставку из ресторана Wasabi89.

Восемь человек потребовалось госпитализировать. Среди них были трое детей.

Сейчас в больнице остаются пять пациентов, включая одного ребёнка 12 лет. Остальные пострадавшие проходят лечение вне стационара.

По данным «Базы», причиной заболевания стал сальмонеллёз — инфекция, которая может передаваться через заражённые продукты.