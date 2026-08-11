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11 августа, 08:48

Число отравившихся суши в Салехарде выросло до 67 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / grafvision

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / grafvision

В Салехарде (ЯНАО) уже 67 человек заболели после заказа еды из ресторана. У пострадавших диагностировали сальмонеллёз.

Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать 30 июля. Люди обращались за медицинской помощью с рвотой, жидким стулом, резями в животе и острой болью.

Всех заболевших объединяет одно обстоятельство: перед появлением симптомов они заказывали доставку из ресторана Wasabi89.

Восемь человек потребовалось госпитализировать. Среди них были трое детей.

Сейчас в больнице остаются пять пациентов, включая одного ребёнка 12 лет. Остальные пострадавшие проходят лечение вне стационара.

По данным «Базы», причиной заболевания стал сальмонеллёз — инфекция, которая может передаваться через заражённые продукты.

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Напомним, изначально сообщали о 30 пострадавших. Позже их число выросло до 47. К проверке подключился Роспотребнадзор.

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Наталья Афонина
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