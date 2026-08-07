В Салехарде выросло число пострадавших от суши с сальмонеллой, СК завёл дело
Число отравившихся суши в Салехарде выросло до 47
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Число отравившихся суши из доставки в Салехарде выросло до 47. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ямальского СК. Среди них — 12 несовершеннолетних.
«Трое госпитализированы. Было [госпитализировано] четверо, один человек выписался», — сказал собеседник РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, изначально сообщалось о 30 пострадавших. Предварительно, причиной отравления является сальмонеллёз. В дело включился Роспотребнадзор.
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