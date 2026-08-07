В Салехарде выросло число пострадавших от суши с сальмонеллой, СК завёл дело

Число отравившихся суши из доставки в Салехарде выросло до 47. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ямальского СК. Среди них — 12 несовершеннолетних.

«Трое госпитализированы. Было [госпитализировано] четверо, один человек выписался», — сказал собеседник РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, изначально сообщалось о 30 пострадавших. Предварительно, причиной отравления является сальмонеллёз. В дело включился Роспотребнадзор.