Смерть наливают снова: В Сочи спустя год после массового отравления продолжают продавать чачу-убийцу

Домашнюю чачу без лицензии продолжают продавать на рынках Сочи спустя год после массового отравления туристов. Нелегальную торговлю в разгар курортного сезона обнаружил телеграм-канал Kub Mash.

На рынке в Сочи снова продают нелегальную чачу. Видео © Telegram/ Kub Mash

Журналисты пришли на «Ярмарку на Фабрициуса». На витринах спиртного нет, однако после просьбы продать «домашнее» торговцы предлагают чачу, а также виноградное и гранатовое вино.

Покупателю при этом предлагают забрать бутылки уже за пределами палаток — на парковке. Ещё один вариант — заказать алкоголь вместе с доставкой фруктов или соков.

После трагедии продажу самодельного алкоголя без документов запретили. Однако нынешние торговцы, как утверждает Kub Mash, объясняют свою работу тем, что ограничения якобы касаются только Адлера. По словам продавцов, в самом Сочи подобных случаев не было, поэтому они продолжают отпускать домашнее спиртное покупателям.

В августе 2025 года после отравления чачей с Казачьего рынка число пострадавших достигло 15 человек, 13 из них скончались. Среди погибших были туристы из Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Уфы и Донецка. Власти Сочи призывали отдыхающих не покупать алкоголь с рук, а после первых смертей полиция начала пресекать нелегальную торговлю спиртным на курортах Кубани.