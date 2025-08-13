Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей благодаря врачам
Две человеческие жизни удалось вырвать из лап смертельного яда благодаря врачам в уфимской больнице. Пострадавшие, отравившиеся метанолом, содержавшимся в контрафактной чаче, привезённой из Сочи, были успешно спасены: уровень опасного вещества в их организмах удалось полностью свести к нулю.
Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей. Видео © Telegram /Mash
Как сообщает Telegram-канал Mash, 8 августа первый мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии и немедленно отправлен в реанимационное отделение. После интенсивного лечения его перевели в палату для пациентов с острыми отравлениями. С его слов, «крепкий напиток» ему преподнесла подруга, вернувшаяся с южного побережья в качестве презента. Коварство отравления заключалось в том, что первые мучительные симптомы проявились лишь спустя девять часов после употребления, когда о смертельной опасности никто ещё не подозревал.
Второй пострадавший был госпитализирован сегодня утром. Сейчас медики активно работают над стабилизацией его состояния, применяя аналогичную терапию. Выяснилось, что опасным алкоголем его угостила попутчица во время поездки на поезде. Оба инцидента подчёркивают серьёзную угрозу, исходящую от нелегальной алкогольной продукции.
Трагедия, вызванная отравлением контрафактной чачей, содержащей метанол, набирает обороты на Кубани. По последним данным, общее число пострадавших от употребления опасного напитка достигло 15 человек. При этом 13 человек скончались. География погибших охватывает всю страну, подчёркивая масштаб произошедшего: среди них — целая семья из трёх человек, приехавшая на отдых из Подмосковья. Смерть также настигла двух жителей Челябинска, пару гостей из Комсомольска-на-Амуре, туриста из Пскова, женщину из Уфы, трёх граждан из Донецка и мужчину, проживавшего в гостиничном комплексе «Бархатные сезоны».
Правоохранительные органы оперативно установили и задержали предполагаемых распространителей смертоносного пойла — пожилую женщину и её внучку. Решением суда обеим фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на ближайшие два месяца, пока продолжается расследование этого шокирующего инцидента.
Обложка © Telegram /Mash