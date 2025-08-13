Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей благодаря врачам

Две человеческие жизни удалось вырвать из лап смертельного яда благодаря врачам в уфимской больнице. Пострадавшие, отравившиеся метанолом, содержавшимся в контрафактной чаче, привезённой из Сочи, были успешно спасены: уровень опасного вещества в их организмах удалось полностью свести к нулю.

Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей. Видео © Telegram /Mash

Как сообщает Telegram-канал Mash, 8 августа первый мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии и немедленно отправлен в реанимационное отделение. После интенсивного лечения его перевели в палату для пациентов с острыми отравлениями. С его слов, «крепкий напиток» ему преподнесла подруга, вернувшаяся с южного побережья в качестве презента. Коварство отравления заключалось в том, что первые мучительные симптомы проявились лишь спустя девять часов после употребления, когда о смертельной опасности никто ещё не подозревал.

Второй пострадавший был госпитализирован сегодня утром. Сейчас медики активно работают над стабилизацией его состояния, применяя аналогичную терапию. Выяснилось, что опасным алкоголем его угостила попутчица во время поездки на поезде. Оба инцидента подчёркивают серьёзную угрозу, исходящую от нелегальной алкогольной продукции.