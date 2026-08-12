12 часов мучений: В Подмосковье подросток слёг с отравлением после шаурмы с «кислинкой»

Пятнадцатилетний подросток, по словам его матери, около 12 часов страдал от рвоты и диареи после шаурмы, купленной в одной из точек Звенигорода. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Еду она приобрела сыну в заведении «Шаурма 24» на Нахабинском шоссе. После ужина школьнику стало плохо, а симптомы не прекращались всю ночь. Позже подросток обратил внимание, что во вкусе блюдо имело странную «кислинку».

На качество продукции этой точки, по данным канала, жаловались и другие посетители. Они рассказывали о болях в животе после еды, плесени на выпечке и испорченных продуктах.

Одна из покупательниц также утверждает, что обнаружила прямо в блюде кусок фарфора, напоминающий осколок чашки или тарелки. Официальных выводов о причинах недомогания подростка пока не приводится.

Ранее в Якутске десять человек, в том числе шестеро детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции после шаурмы в местном ларьке. По данным Минздрава Якутии, восемь пациентов госпитализировали в инфекционные стационары, ещё двое лечатся амбулаторно.