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12 августа, 14:12

12 часов мучений: В Подмосковье подросток слёг с отравлением после шаурмы с «кислинкой»

SHOT ПРОВЕРКА: Подросток отравился шаурмой из ларька в подмосковном Звенигороде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Пятнадцатилетний подросток, по словам его матери, около 12 часов страдал от рвоты и диареи после шаурмы, купленной в одной из точек Звенигорода. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Еду она приобрела сыну в заведении «Шаурма 24» на Нахабинском шоссе. После ужина школьнику стало плохо, а симптомы не прекращались всю ночь. Позже подросток обратил внимание, что во вкусе блюдо имело странную «кислинку».

На качество продукции этой точки, по данным канала, жаловались и другие посетители. Они рассказывали о болях в животе после еды, плесени на выпечке и испорченных продуктах.

Одна из покупательниц также утверждает, что обнаружила прямо в блюде кусок фарфора, напоминающий осколок чашки или тарелки. Официальных выводов о причинах недомогания подростка пока не приводится.

Москвича госпитализировали с инфекционным отравлением после шаурмы
Москвича госпитализировали с инфекционным отравлением после шаурмы

Ранее в Якутске десять человек, в том числе шестеро детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции после шаурмы в местном ларьке. По данным Минздрава Якутии, восемь пациентов госпитализировали в инфекционные стационары, ещё двое лечатся амбулаторно.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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