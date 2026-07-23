Москвича госпитализировали с инфекционным отравлением после шаурмы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жителя Москвы госпитализировали с инфекционным отравлением средней степени тяжести после покупки шаурмы. Медицинские документы и подтверждение заказа пострадавший передал редакции «SHOT Проверки».
Мужчина рассказал, что купил шаурму в пите, а вечером того же дня почувствовал резкое ухудшение самочувствия. У него поднялась температура, а справиться с симптомами самостоятельно он не смог.
Позднее точку проверил Роспотребнадзор. Как утверждается в материалах расследования, отобранные образцы оказались заражены, после чего документы направили в суд.
Несмотря на разбирательство, заведение на улице Берзарина продолжило обслуживать посетителей. Журналисты вновь приобрели там шаурму и отправили её на исследование вместе с продукцией ещё трёх московских точек.
Во время контрольной закупки кассовый чек пришлось потребовать отдельно. В проекте документа также указано, что на нём отсутствовали понятные сведения о продавце и юридическом лице, однако этот эпизод перед публикацией необходимо дополнительно подтвердить кассовым документом и выписками из реестров
Ранее стало известно, что все четыре образца шаурмы, купленные во время рейда по московским точкам общепита, не прошли лабораторную проверку. Исследование показало превышение микробиологических нормативов.
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