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Опубликовано 1 сентября, 10:24

Число погибших после отравления алкоголем в Туве увеличилось до трёх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Число погибших после отравления спиртосодержащей продукцией в Туве увеличилось до трёх. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Тыва.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в городе Чадане Дзун-Хемчикского района. Позднее следователи уточнили, что один человек был госпитализирован.

Спасти его не удалось — пострадавший скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение спиртосодержащей продукции.

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Ранее Life.ru уже сообщал о массовом отравлении в Туве. Тогда МВД региона уточняло, что двое человек умерли, ещё двое попали в больницу в тяжёлом состоянии. В полиции также заявили, что причиной резкого ухудшения самочувствия, по предварительной версии, стало употребление спиртосодержащей жидкости.

Больше новостей о расследованиях, массовых отравлениях и работе следователей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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