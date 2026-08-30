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Регион
30 августа, 09:29

Два человека погибли от отравления палёным алкоголем в Тыве, двое в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Республике Тыва два человека скончались после отравления алкогольной продукцией, ещё двое доставлены в больницу. О случившемся пишет МВД по региону. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

«Причиной резкого ухудшения самочувствия стало употребление спиртосодержащей жидкости, приобретённой накануне вечером»,рассказали в главке предварительную версию. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Смерть наливают снова: В Сочи спустя год после массового отравления продолжают продавать чачу-убийцу
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Ранее сообщалось, что в Якутске возбудили уголовное дело после пищевого отравления десяти человек. Пострадавшие ели в шаурму в одном из уличных киосков города.

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Татьяна Миссуми
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