Два человека погибли от отравления палёным алкоголем в Тыве, двое в больнице

В Республике Тыва два человека скончались после отравления алкогольной продукцией, ещё двое доставлены в больницу. О случившемся пишет МВД по региону. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

«Причиной резкого ухудшения самочувствия стало употребление спиртосодержащей жидкости, приобретённой накануне вечером», — рассказали в главке предварительную версию. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Якутске возбудили уголовное дело после пищевого отравления десяти человек. Пострадавшие ели в шаурму в одном из уличных киосков города.