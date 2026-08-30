Два человека погибли от отравления палёным алкоголем в Тыве, двое в больнице
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В Республике Тыва два человека скончались после отравления алкогольной продукцией, ещё двое доставлены в больницу. О случившемся пишет МВД по региону. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.
«Причиной резкого ухудшения самочувствия стало употребление спиртосодержащей жидкости, приобретённой накануне вечером», — рассказали в главке предварительную версию. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Якутске возбудили уголовное дело после пищевого отравления десяти человек. Пострадавшие ели в шаурму в одном из уличных киосков города.
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