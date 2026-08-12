СК возбудил уголовное дело после отравления 10 человек шаурмой в Якутске

Уголовное дело возбудили в Якутске после пищевого отравления десяти человек, пострадавшие ели в шаурму в одном из уличных киосков города. Об этом пишет в телеграм-канале управления СК по региону.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказано в тексте.

Ранее Следственный комитет начал процессуальную проверку заведения общепита. После получения новых данных было принято решение возбудить уголовное дело. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним,что восемь человек госпитализировали в Якутске с симптомами пищевого отравления, среди заболевших — шестеро детей. Всего за медицинской помощью 12 августа обратились десять человек. Все они ели шаурму в одном из ларьков города.