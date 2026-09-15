Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 00:24

Следком проверит информацию об отравлении жителей Таганрога готовой едой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращений жителей Таганрога в больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

«По данному факту следственным отделом по городу Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована процессуальная проверка», — сказано в заявлении.

Ход разбирательства поставлен на контроль в региональном управлении СК.

В Таганроге приостановили работу «Васаби» после отравлений готовой едой
В Таганроге приостановили работу «Васаби» после отравлений готовой едой

Ранее Life.ru писал, что не менее 16 человек, включая 11-летнего ребёнка, госпитализированы после массового отравления едой из кафе «Васаби» в Таганроге. Большинство пострадавших попали в больницу в минувшие выходные. Все они заказывали суши и роллы в заведении на улице Ленина, 217/1. После еды у посетителей появились симптомы острой кишечной инфекции: температура поднималась до 39 градусов, начались рвота и диарея.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar