Следком проверит информацию об отравлении жителей Таганрога готовой едой
Обложка © Life.ru
Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращений жителей Таганрога в больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
«По данному факту следственным отделом по городу Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована процессуальная проверка», — сказано в заявлении.
Ход разбирательства поставлен на контроль в региональном управлении СК.
Ранее Life.ru писал, что не менее 16 человек, включая 11-летнего ребёнка, госпитализированы после массового отравления едой из кафе «Васаби» в Таганроге. Большинство пострадавших попали в больницу в минувшие выходные. Все они заказывали суши и роллы в заведении на улице Ленина, 217/1. После еды у посетителей появились симптомы острой кишечной инфекции: температура поднималась до 39 градусов, начались рвота и диарея.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.