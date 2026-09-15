Следком проверит информацию об отравлении жителей Таганрога готовой едой

Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращений жителей Таганрога в больницы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Ранее Life.ru писал, что не менее 16 человек, включая 11-летнего ребёнка, госпитализированы после массового отравления едой из кафе «Васаби» в Таганроге. Большинство пострадавших попали в больницу в минувшие выходные. Все они заказывали суши и роллы в заведении на улице Ленина, 217/1. После еды у посетителей появились симптомы острой кишечной инфекции: температура поднималась до 39 градусов, начались рвота и диарея.