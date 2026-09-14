В Таганроге приостановили работу «Васаби» после отравлений готовой едой

Работу кулинарного цеха «Васаби» в Таганроге временно запретили после случаев острого гастроэнтероколита среди жителей города. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования специалисты обнаружили в цехе многочисленные грубые нарушения обязательных требований. По итогам проверки на предприятие составили протокол о временном запрете деятельности. Материалы направили в суд по статье 6.6 КоАП РФ.

По данным регионального Минздрава, заболевшие обращались за помощью с признаками кишечной инфекции. Всех пациентов, которым потребовалась медицинская помощь, госпитализировали. Сейчас они получают необходимое лечение.

Роспотребнадзор связывает зарегистрированные случаи гастроэнтероколита с употреблением продукции «Васаби». Само расследование при этом продолжается.

Ранее сообщалось, что в Казани 33 человека отравились в кафе «Nan Кебаб». При обследовании специалисты Роспотребнадзора по Республике Татарстан выявили грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Инспекторы отобрали смывы с рабочих поверхностей и образцы заготовок. Экспертиза показала наличие кишечной палочки в трёх смывах, а также в пяти видах готовой продукции, включая нарезки из помидоров, моркови, огурцов, пекинской капусты и сыра.