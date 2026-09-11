Четырёх школьников госпитализировали на Кубани с острой кишечной инфекцией

Четырёх учеников школы в Каневском районе Краснодарского края госпитализировали после выявления случаев острой кишечной инфекции. Дети находятся в Каневской центральной районной больнице, сообщили в экстренных службах региона.

Ещё нескольким пациентам назначили амбулаторное лечение. Часть школьников медики оставили под наблюдением.

Информация о состоянии госпитализированных детей пока не приводится. Также не уточняется, сколько всего учеников заболели и что могло стать источником инфекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, после вспышки инфекции в школе № 6 станицы Каневской Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование: специалисты изучают биоматериал заболевших и контактных лиц, обследуют сотрудников и проверяют продукты питания и пробы из внешней среды, чтобы определить возбудителя и источник заражения. В учебном заведении уже провели заключительную дезинфекцию, риск дальнейшего распространения инфекции оценивается как низкий.