После отравления учеников на Кубани закрыли школу и возбудили дело

При массовом отравлении детей в школе № 6 станицы Каневской Краснодарского края некоторым ученикам стало плохо прямо во время уроков. Ещё накануне дети жаловались на рвоту, диарею и повышенную температуру. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело.

Несколько школьников обратились в инфекционное отделение местной больницы. К детям, которые остались дома, сотрудники Роспотребнадзора приехали для осмотра и взяли необходимые анализы. Одна из матерей рассказала, что в основном недомогание почувствовали ученики, которые питались в школьной столовой.

СК возбудил уголовное дело по отравлению в школе. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Утром детей отпустили с занятий раньше обычного. Школьный пищеблок закрыли. В пятницу уроков не будет, а уже в понедельник ученики должны вернуться к занятиям.

Специалисты пока не установили причину отравления. Среди основных версий рассматривают школьную еду и воду. Родители также рассказали, что в чатах школы ситуацию называют не карантином, а «генеральной уборкой». По их словам, случаи заболевания зафиксировали сразу в нескольких классах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователь краевого управления СКР осмотрел место происшествия.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в школе проводят дезинфекцию из-за случаев острой кишечной инфекции. При этом специалисты оценивают риск дальнейшего распространения заболевания как низкий.

Напомним, что прокуратура Каневского района также начала проверку. Ведомство отдельно изучает, как в школе организовали питание. Эксперты сейчас устанавливают причину отравления и его источник.