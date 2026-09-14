В Казани 33 человека отравились в кафе: у повара нашли сальмонеллу

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Татарстан обнародовали первые лабораторные данные о причинах массового отравления посетителей заведения общественного питания в столице региона. В казанском кафе «Nan Кебаб» выявлены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

По официальной информации надзорного ведомства, за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 33 человека. В 22 подтвержденных случаях врачи диагностировали сальмонеллёз.

В ходе масштабной проверки инспекторы отобрали смывы с рабочих поверхностей и образцы заготовок. Экспертиза показала наличие кишечной палочки в трёх смывах, а также в пяти видах готовой продукции, включая нарезки из помидоров, моркови, огурцов, пекинской капусты и сыра. Кроме того, в фирменном и чесночном соусах для шаурмы были обнаружены сальмонеллы.

Источником заражения оказался персонал заведения: аналогичный возбудитель сальмонеллёза был выделен непосредственно у повара-шаурмиста. По факту инцидента продолжаются контрольные мероприятия, работа заведения приостановлена.

Ранее Life.ru сообщал, что в курином фарше предприятия, входящего в «Мираторг», нашли бактерию Listeria monocytogenes. Продукция не прошла лабораторную проверку, после чего Россельхознадзор объявил производителю предостережение. Листерия особенно опасна для беременных, пожилых людей, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом.