Не менее 16 человек госпитализировали после отравления едой в Таганроге

Не менее 16 человек, включая 11-летнего ребёнка, госпитализированы после массового отравления едой из кафе «Васаби» в Таганроге. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, большинство пострадавших попали в больницу в минувшие выходные. Все они заказывали суши и роллы в заведении на улице Ленина, 217/1.

После еды у посетителей появились симптомы острой кишечной инфекции: температура поднималась до 39 градусов, начались рвота и диарея.

В кафе выехали специалисты Роспотребнадзора. Во время проверки они выявили многочисленные грубые нарушения санитарных требований, после чего работу заведения временно приостановили.

Следственный комитет также начал проверку обстоятельств массового отравления.

Ранее Life.ru сообщал о приостановке работы кафе «Васаби» в Таганроге. Во время санитарно-эпидемиологического расследования специалисты обнаружили в цехе многочисленные грубые нарушения обязательных требований. По итогам проверки на предприятие составили протокол о временном запрете деятельности. Материалы направили в суд по статье 6.6 КоАП РФ.