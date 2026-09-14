Более 20 человек остаются в больнице после отравления в кафе Казани

В Казани 23 человека остаются в инфекционной больнице после массового отравления посетителей кафе Nan Kebab. Состояние пациентов оценивается как лёгкое и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Врачи оказывают заболевшим всю необходимую медицинскую помощь. Тяжёлых пациентов, по данным ведомства, среди госпитализированных нет. Все пострадавшие ели в заведении на Беломорской улице шаурму, закрытую пиццу и кебаб. У 22 заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллёз.

Во время проверки Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения. С реализации сняли 20 партий продукции общим весом 44 килограмма.

Кафе опечатали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди заболевших есть несовершеннолетние, расследование поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Life.ru сообщал о 33 случаях кишечной инфекции среди посетителей Nan Kebab. В ходе масштабной проверки инспекторы отобрали смывы с рабочих поверхностей и образцы заготовок. Экспертиза показала наличие кишечной палочки в трёх смывах, а также в пяти видах готовой продукции, включая нарезки из помидоров, моркови, огурцов, пекинской капусты и сыра. Кроме того, в фирменном и чесночном соусах для шаурмы были обнаружены сальмонеллы. Источником заражения оказался персонал заведения.