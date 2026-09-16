Отравление бонусом: Сардельки из «Пятёрочки» оказались несъедобными

Лабораторная проверка выявила повышенное микробное загрязнение в сардельках «Телячьи» бренда «Атяшево». Исследование провела SHOT ПРОВЕРКА после покупки продукта в одном из магазинов «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону.

По результатам экспертизы уровень микробного загрязнения оказался более чем в девять раз выше допустимых значений. Специалисты отмечают, что подобные нарушения могут быть связаны с несоблюдением санитарных требований на производстве, нарушением температурного режима при перевозке или неправильным хранением продукции.

Употребление продуктов с повышенным содержанием микроорганизмов может привести к пищевым расстройствам — тошноте, рвоте, диарее и болям в животе.

Сардельки изготовили на мясокомбинате «Атяшевский» в Мордовии. Как сообщили в SHOT ПРОВЕРКА, Роспотребнадзор признал продукцию не соответствующей требованиям безопасности по микробиологическим показателям и объявил производителю предостережение.

Ранее Life.ru узнал, что в курином фарше предприятия, входящего в «Мираторг», нашли бактерию Listeria monocytogenes. Листерия особенно опасна для беременных, пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом. Россельхознадзор объявил компании предостережение.