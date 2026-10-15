Россиянам назвали самые бюджетные туры на новогодние каникулы

Неделя на побережье Антальи в новогодние даты может обойтись от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Это самый бюджетный пакетный вариант, который предлагают туроператоры.

Чуть дороже обойдётся Египет. Минимальный тур в Хургаду на аналогичные даты стартует от 75 тысяч рублей на человека. Такие цены сложились благодаря заранее выкупленным билетам и номерам в отелях. Самостоятельно организовать поездку на турецкое побережье обычно выходит дороже.

Наиболее доступными остаются направления с масштабными полётными программами туроператоров. Руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов в беседе с «Абзацем» советует бронировать путёвки до конца октября. Ближе к праздникам свободных мест в отелях почти не останется, а ждать существенного снижения цен не стоит.

Сэкономить можно, если немного сдвинуть даты вылета. Тур на побережье Антальи с вылетом 27 декабря или 2 января обходится примерно на 30% дешевле варианта на 30 декабря.

А ранее россиянам перечислили лучшие направления для зимнего отдыха. В Госдуме уточнили, что все три направления подходят для насыщенного зимнего путешествия, которое способно зарядить энергией и оставить тёплые воспоминания на весь сезон.