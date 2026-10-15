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Опубликовано 15 октября, 15:43

Россиянам назвали самые бюджетные туры на новогодние каникулы

Эксперт Абасов счёл Египет и Турцию самыми доступными направлениями на Новый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Momcilovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milos Momcilovic

Неделя на побережье Антальи в новогодние даты может обойтись от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Это самый бюджетный пакетный вариант, который предлагают туроператоры.

Чуть дороже обойдётся Египет. Минимальный тур в Хургаду на аналогичные даты стартует от 75 тысяч рублей на человека. Такие цены сложились благодаря заранее выкупленным билетам и номерам в отелях. Самостоятельно организовать поездку на турецкое побережье обычно выходит дороже.

Наиболее доступными остаются направления с масштабными полётными программами туроператоров. Руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов в беседе с «Абзацем» советует бронировать путёвки до конца октября. Ближе к праздникам свободных мест в отелях почти не останется, а ждать существенного снижения цен не стоит.

Сэкономить можно, если немного сдвинуть даты вылета. Тур на побережье Антальи с вылетом 27 декабря или 2 января обходится примерно на 30% дешевле варианта на 30 декабря.

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А ранее россиянам перечислили лучшие направления для зимнего отдыха. В Госдуме уточнили, что все три направления подходят для насыщенного зимнего путешествия, которое способно зарядить энергией и оставить тёплые воспоминания на весь сезон.

Больше новостей об отдыхе, маршрутах и правилах поездок за границу — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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