Заряд энергии и воспоминания: В Госдуме посоветовали лучшие направления для зимнего отдыха

Планировать зимний отпуск стоит уже сейчас, а среди лучших направлений внутри России можно выделить Красноярский край, Шерегеш и Алтай. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала депутат Госдумы Наталья Каптелинина.

Планировать зимний отпуск определённо стоит уже сейчас. Это время — прекрасная возможность погрузиться в сказочную атмосферу, отправиться в заснеженные места, ощутить настоящую зиму и получить яркие эмоции на весь предстоящий сезон Наталья Каптелинина Депутат Государственной Думы

Особое место в её списке занимает родной Красноярский край. Каптелинина отметила, что Красноярск активно развивается и преображается в преддверии своего 400-летия: в городе появляются новые объекты и обновляется благоустройство. По мнению депутата, это место стоит посетить хотя бы раз в жизни. Для любителей активного отдыха здесь работают горнолыжные комплексы прямо в черте города, а для семейных поездок есть множество других локаций.

Отдельной причиной приехать в Красноярск парламентарий назвала сибирскую кухню. Она считает, что местные рестораны и гастрономические проекты уже сами по себе заслуживают внимания туристов, а в перспективе город способен стать гастрономической столицей не только Сибири, но и всей России.

Любителям активного катания Каптелинина посоветовала Шерегеш в Кемеровской области. По её словам, многие семьи по всей стране с нетерпением ждут зимнего сезона, чтобы одними из первых выйти на свежевыпавший мягкий снег и провести отпуск на склонах.

Третьим направлением депутат назвала Алтай. Она отметила, что республика быстро и качественно развивается как современный туристический центр притяжения. Сама Каптелинина пока только планирует поездку туда и надеется в ближайшем будущем лично оценить актуальные возможности региона для отдыха.

По словам парламентария, все три направления подходят для насыщенного зимнего путешествия, которое способно зарядить энергией и оставить тёплые воспоминания на весь сезон.

Ранее Life.ru рассказывал, что совместный отпуск способен превратиться в испытание, если партнёры по-разному видят идеальный отдых. Тревел-эксперт советует начинать подготовку не с выбора отеля или страны, а с разговора о том, как каждый хочет провести это время. По её словам, для одного отдых — это пляж, поздние завтраки и отсутствие планов, а для другого — экскурсии, спорт и новые впечатления.