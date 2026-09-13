Безвизовая Азия: В АТОР отметили большой потенциал Малайзии для российских туристов
Вице-президент АТОР Мурадян: Индонезия востребована туристами из РФ перед зимой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anuchit kamsongmueang
Упрощение поездок в Индонезию и Малайзию способно увеличить интерес россиян к этим направлениям, однако для заметного роста турпотока одной отмены виз недостаточно. Об этом ZvezdaNews рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Главным индонезийским курортом для российских путешественников остаётся Бали. Прямое авиасообщение уже действует, а перед зимним сезоном спрос на остров традиционно высокий. При этом въезд не требует предварительного оформления визы: разрешение получают по прибытии.
«И, безусловно, виза не требуется для въезда. То есть она оформляется по прибытию, но в глазах туриста это безвизовая страна», — отметил эксперт.
Малайзия также представляет интерес для российских туристов, однако здесь есть существенное ограничение — прямых рейсов пока нет. Несмотря на это, направление уже собирает около 150 тысяч путешественников из России.
Потенциал у страны значительно выше: туристов могут привлечь пляжный отдых, тематические поездки, концерты и шопинг. Но без удобного авиасообщения рассчитывать на резкое увеличение пассажиропотока сложно.
«Потенциал к росту есть большой, потому что там есть и пляжные направления, там есть и тематический туризм, и концертный туризм, и шопинг, но для полноценного, скажем так, увеличения трафика нужны прямые рейсы», — заключил Артур Мурадян.
Ранее Life.ru сообщал о планах России отменить визовый режим с Малайзией и Индонезией. Переговоры по соответствующим соглашениям российская сторона рассчитывает завершить в 2026 году.
Больше новостей об отдыхе, маршрутах и правилах поездок за границу — в разделе «Путешествия» на Life.ru.