От пляжа до гор: Куда поехать в КНДР и какие правила нельзя нарушать туристам

Россиянам в КНДР доступны сразу несколько форматов отдыха — от экскурсий по Пхеньяну до пляжей Вонсан-Кальмы и горнолыжного курорта Масикрён. Однако самостоятельно колесить по стране пока не получится: туристические поездки проходят в составе организованных групп и по заранее согласованной программе. Как отдыхать в Северной Корее и и какие правила нельзя нарушать — Life.ru рассказал тревел-эксперт Никита Синельников.

Фото © Life.ru

По его словам, даже открытие нового автомобильного моста между Приморьем и КНДР пока не превращает Северную Корею в направление для автопутешествий. Более того, пассажирская часть нового погранперехода ещё не заработала: сейчас через него запущено только грузовое движение.

Путешествовать по КНДР сейчас можно только в составе группы и только через аккредитованное турагентство. Пока местные законы не позволяют иностранцам приезжать на своих автомобилях и путешествовать самостоятельно. Никита Синельников Тревел-эксперт

В поездке туристов обязательно сопровождает местный гид. Он следит за соблюдением утверждённой программы и местных правил — в частности, за тем, чтобы гости не фотографировали запрещённые объекты. У некоторых достопримечательностей существуют и требования к одежде.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / KoreaKHW

Добраться до КНДР можно напрямую из Москвы: Nordwind продолжает выполнять рейс в Пхеньян раз в месяц. Более интенсивное сообщение действует из Владивостока — Air Koryo летает в северокорейскую столицу трижды в неделю, причём в актуальном расписании на маршруте заявлен Ту-154.

«Для некоторых это отдельное удовольствие — северокорейцы до сих пор летают на теперь уже экзотической советской технике», — отметил тревел-эксперт.

Фото © ТАСС / ЕРА / KCNA

Классическая программа обычно начинается с Пхеньяна: туристам показывают Монумент идей Чучхе, Триумфальную арку, площадь Ким Ир Сена и знаменитое столичное метро. Тем, кому города мало, предлагают поездки в горы, а зимой — отдых на горнолыжном курорте Масикрён.

Для пляжного отпуска Синельников советует Вонсан-Кальму. Российские туристы активно ездили туда и летом 2026 года, обычно совмещая море с экскурсиями по столице. Но сезон здесь короткий: комфортный пляжный отдых приходится прежде всего на летние месяцы.

Есть и более необычные программы — например, детские смены в международном лагере «Сондовон». Летом 2026 года туда снова приезжали российские школьники, для которых организовывали отдых на море, экскурсии и культурную программу.