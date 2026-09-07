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Опубликовано 7 сентября, 06:44

Назло санкциям и преградам: Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную

Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон официально запустили автомобильный мост через реку Туманную. Событие произошло седьмого сентября. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Главы правительств заслушали доклад строителей о готовности объекта. После этого политики совместно дали разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию. Движение запустили дистанционно.

Сооружение получило имя Якова Новиченко — офицера Красной армии и Героя Труда КНДР. Проект реализован совместными усилиями Москвы и Пхеньяна. Соглашение о его создании стороны заключили еще в 2024 году.

Тогда контракт одобрили Владимир Путин и Ким Чен Ын непосредственно на встрече. Строительные работы начались в апреле прошлого года. Изначально завершить объект планировали за полтора года.

Однако подрядчики смогли ускорить процесс сдачи важного узла. Старт полноценной эксплуатации произошел ровно в полдень. Участники церемонии встретили это событие торжественным залпом.

Сразу после сигнала с российской и корейской сторон двинулись колонны. Водители получили команду начать проезд по новой магистрали. Традиционную ленту организаторы перерезали синхронно.

Строительство нового моста на границе с КНДР почти завершено, заявил Хуснуллин
Строительство нового моста на границе с КНДР почти завершено, заявил Хуснуллин

Ранее символ дружбы и взаимопомощи РФ и КНДР появился во Владивостоке. На одной из опор Золотого моста разместили роспись с изображением российского и корейского военнослужащих, которые держат друг друга за руки.

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Оксана Попова
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