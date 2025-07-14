Роскошь, но без all inclusive: Раскрыта стоимость отдыха на новом курорте в КНДР

Хотя отели на новом северокорейском курорте Вонсан не предлагают формат «all inclusive», они вполне способны обеспечить россиянам качественный отдых. Такое мнение выразила эксперт Инна Мухина.

«Курорт действительно впечатляет. Пятикилометровый пляж, белый песок, тёплая морская вода. Достойные отели с трёхразовым питанием. То есть по системе «всё включено» они не работают. Сейчас у нас там отдыхает первая группа туристов, которую мы отправили. Сегодня они возвращаются и мы спросим у наших туристов впечатления. Я посещала этот курорт — инфраструктура позволяет провести комфортабельный отдых. На курорте есть всё необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, средняя стоимость восьмидневной поездки на этот курорт в Северной Корее составит около 150 тысяч рублей на одного человека. Турагент дополнила, что в эту цену включены авиабилеты по маршруту Владивосток — Пхеньян — Владивосток, а также Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, размещение в гостинице, полный пансион, экскурсионная программа, страховка и оформление визы. Мухина настоятельно рекомендовала рассмотреть этот вариант для отпуска.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма», ориентированный на путешественников из России, находится на полуострове Кальма в КНДР. Курорт начал свою работу в июне 2025 года. Он занимает площадь в 2,5 квадратных километра. На его территории расположены 54 отеля, рестораны, спа-центры и развлекательные заведения.

Одним из главных достоинств «Вонсан-Кальмы» называют нетронутые пляжи. А тех, кто ищет необычные впечатления, может привлечь вид на полигон, где проводятся испытания баллистических ракет.