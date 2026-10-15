«Андрюха, по коням!» Названы самые «путешествующие» имена россиян

Натальи и Александры оказались самыми активными путешественниками среди обладателей популярных имён. Женщины с именем Наталья за два года совершили в среднем 2,36 поездки на человека, а мужчины по имени Александр — 1,86, пишет РБК.

Среди мужчин следом расположились Дмитрии, Сергеи, Алексеи и Андреи — на каждого пришлось в среднем от 1,72 до 1,77 поездки. У женщин после Наталий чаще путешествовали Елены — 2,31 поездки — и Екатерины — 2,21.

При этом частота поездок не означает больших расходов. Самый высокий средний чек среди мужчин оказался у Михаилов — около 213 тысяч рублей. За ними следуют Артёмы с 211 тысячами, Максимы с 206 тысячами и Андреи с 204 тысячами. Александры в среднем тратили около 198 тысяч рублей.

Среди женщин больше остальных за тур отдавали Марии — около 198 тысяч рублей. У лидирующих по числу путешествий Наталий средний чек составил примерно 184 тысячи.

В зарубежных предпочтениях обладатели разных имён оказались куда единодушнее: самым популярным направлением у всей мужской и женской десятки стала Турция. Чаще всего туристы также выбирали пятизвёздочные отели.

Путешествия могут помочь и при знакомствах. Половина участников опроса признались, что любовь к поездкам в анкете повышает их желание познакомиться с человеком. Среди женщин так ответили 58%, среди мужчин — 34%. Всего в опросе приняли участие более 1,6 тысячи человек.

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