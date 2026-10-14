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Опубликовано 14 октября, 12:12

Один отпуск вместо десяти свиданий: россияне назвали неожиданный тест для отношений

Оглавление
Что путешествие может рассказать о партнёре
Сколько нужно путешествовать, чтобы понять друг друга

Почти 80% опрошенных считают совместное путешествие проверкой отношений

Совместное путешествие может стать настоящей проверкой отношений. Кадр из фильма «Треугольник печали» (2022), режиссёр Рубен Эстлунд.

Совместное путешествие может стать настоящей проверкой отношений. Кадр из фильма «Треугольник печали» (2022), режиссёр Рубен Эстлунд.

Первое совместное путешествие может рассказать о человеке гораздо больше, чем десяток романтических свиданий. Почти 79% участников исследования, оказавшегося в распоряжении Life.ru, считают поездку хорошим способом узнать партнёра и проверить, насколько комфортно находиться рядом друг с другом. Причём многие готовы отправиться отдыхать вдвоём, даже если отношения начались совсем недавно.

42,6% опрошенных согласились бы на многодневное путешествие с человеком, с которым только начали встречаться. Ещё 11,4% готовы собирать чемоданы уже после первого свидания, а 14,8% предпочли бы дождаться нескольких встреч.

Впрочем, почти треть участников исследования не склонна торопить события. Одни хотели бы сначала убедиться в серьёзности отношений, другие считают разумным подождать несколько месяцев.

Что путешествие может рассказать о партнёре

В обычной жизни свидание редко длится дольше нескольких часов. Можно заранее выбрать красивый ресторан, придумать темы для разговора и показать себя с лучшей стороны. Но во время поездки тщательно подготовленный сценарий быстро уступает место реальности.

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Кто-то любит вставать на рассвете и исследовать незнакомый город, а кому-то хочется проспать до обеда. Один готов потратить половину бюджета на впечатления, другой предпочитает экономить. Именно в таких ситуациях становится понятно, насколько люди умеют учитывать желания друг друга.

Результаты исследования показывают, что идеального попутчика россияне оценивают прежде всего по общности интересов — этот критерий выбрали 63,7% респондентов. Почти столько же ценят умение договариваться (59,2%) и надёжность (58,7%). Для каждого второго важно чувство юмора, а 36,6% обращают внимание на лёгкость на подъём.

При этом большинство готово идти на компромиссы. Более половины участников опроса согласны уступить партнёру при выборе маршрута, 48,2% могут изменить ради него программу отдыха. И только 4,6% заявили, что совершенно не готовы подстраиваться под чужие желания.

Сколько нужно путешествовать, чтобы понять друг друга

Интересно, что продолжительность первой поездки для многих вообще не имеет принципиального значения. Так ответили 38,3% участников опроса.

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Ещё 28,8% считают идеальным вариантом короткое путешествие на два-три дня. Около четверти готовы провести вместе до недели, а всего 8,1% предпочли бы начать с поездки без совместной ночёвки.

Но главное открытие исследования связано не с количеством проведённых вместе дней. Когда людей попросили назвать основной признак удачного путешествия, 38,9% ответили, что им просто должно быть комфортно рядом с партнёром. Ещё примерно треть считают хорошим знаком желание продолжить общение после возвращения домой.

Способность легко договариваться о повседневных мелочах выбрали 7,7% респондентов, совпадение интересов — 5,1%, а одинаковое отношение к деньгам оказалось главным критерием лишь для 1%.

Получается, для участников опроса идеальная поездка — вовсе не обязательно путешествие без споров, неожиданных ситуаций и несовпадения планов. Гораздо важнее, остаётся ли желание проводить время вместе, когда заканчиваются красивые виды и начинается обычная жизнь.

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Ранее Life.ru рассказывал, как спланировать совместный отпуск, если партнёры любят совершенно разный отдых. Эксперт советовала начинать подготовку не с выбора гостиницы, а с обсуждения ожиданий, бюджета и личного пространства.

Больше новостей об отношениях и семейной жизни — в разделе «Психология» на Life.ru.

Исследование провели сервис знакомств Teamo и круизная компания «ВодоходЪ» в партнёрсвте с Life.ru. В опросе приняли участие 1214 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

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Марина Фещенко
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