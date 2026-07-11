«После 28 дней появляется лень»: Врач назвал оптимальную продолжительность отпуска

Для полноценного восстановления человеку необходимо уходить в отпуск минимум раз в год. При этом его продолжительность должна составлять не менее двух недель. Об этом 360.ru сообщил врач-невролог Александр Комаров.

С точки зрения профилактической медицины оптимальная продолжительность отпуска составляет не менее 14 дней. Специалист отметил, что во время отдыха важно полностью отключиться от рабочих задач. Отсутствие доступа к рабочей информации помогает организму и психике восстановиться, а также снизить уровень накопившегося стресса. Врач добавил, что слишком долгий отпуск тоже может иметь обратный эффект.

«После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — сказал он.

Кроме того, Комаров рекомендовал регулярно устраивать себе активный отдых в течение года, высыпаться, придерживаться сбалансированного питания и использовать контрастный душ для профилактики переутомления.

Ранее сообщалось, что совместный отдых после развода может быть как признаком зрелых отношений между бывшими супругами, так и источником новых эмоциональных переживаний. Если экс-партнёры расстались без конфликтов и отправляются в поездку ради детей, такой формат отдыха способен пойти на пользу всей семье.