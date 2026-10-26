Самолёт тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

Пассажирский самолёт тайваньской авиакомпании China Airlines впервые более чем за четыре года пролетел через воздушное пространство России. Лайнер выполнял рейс из Тайбэя в Рим и выбрал северный маршрут, от которого перевозчики Тайваня отказались после февраля 2022 года. Об этом сообщает местное издание «Цзиньжи».

Самолёт выполнял рейс CI75. Утром 25 октября он вошёл в российское воздушное пространство, став первым тайваньским пассажирским лайнером на этом маршруте за последние четыре с лишним года.

Авиакомпании Тайваня начали обходить территорию России в конце февраля 2022 года. Тогда местные авиационные власти самостоятельно приостановили использование российских воздушных трасс по соображениям безопасности, после чего перевозчики перешли на альтернативные маршруты.

По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, использование северного маршрута в зимний период может сократить продолжительность перелёта на 40–60 минут. Это связано с особенностями воздушных потоков и необходимостью учитывать встречный ветер при выборе пути в Европу.

Однако говорить о полном восстановлении полётов через Россию пока преждевременно. Другие рейсы China Airlines, отправившиеся 25 октября в Париж и Милан, продолжили использовать южные маршруты через Азию.

Кроме того, тайваньские СМИ сообщили, что 25 октября самолёт другой авиакомпании, EVA Air, также воспользовался российским воздушным пространством при выполнении рейса из Парижа в Тайбэй. Таким образом, изменение маршрутов затронуло не только China Airlines.

Пока неизвестно, станут ли такие перелёты регулярными. Официального решения о полном возвращении тайваньских перевозчиков на российские воздушные трассы не объявлялось.