Два человека погибли в результате атаки беспилотников на город Ярцево Смоленской области. Обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом, вызвав пожар, сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале. Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над регионом 37 БПЛА.

«К сожалению, в результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека», — написал глава региона.

Во время тушения возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жильцов повреждённого здания. Непосредственно из зоны пожара спасли десять человек.

Для жителей пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения. Вернуться домой они смогут только после обследования строения и заключения специалистов о его безопасности, указал губернатор.

Анохин также призвал население соблюдать меры предосторожности и не приближаться к упавшим фрагментам беспилотников. При обнаружении подозрительных обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калужской области силы ПВО уничтожили 14 беспилотников, обломки которых повредили жилой дом и автомобиль. По словам губернатора Владислава Шапши, воздушные цели перехватили в четырёх муниципальных округах и на окраине Калуги. В Кировском округе осколками также посекло хозяйственную постройку и забор. Обошлось без пострадавших.