В Калужской области сбили 14 БПЛА, обломки повредили дом и автомобиль
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В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили крышу частного дома, хозяйственную постройку, забор и автомобиль. Последствия атаки зафиксировали в Кировском округе, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале. Всего за вечер 10 ноября и минувшую ночь силы ПВО уничтожили над регионом 14 БПЛА.
«По предварительной информации, в результате атаки в Кировском округе осколками БПЛА посечены кровля частного дома, хозпостройка, забор и автомобиль. Пострадавших нет», — написал глава региона.
Воздушные цели перехватили над территориями Дзержинского, Износковского, Кировского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
Ранее Life.ru сообщал, что трое работников порта Усть-Луги пострадали при массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. По словам губернатора Александра Дрозденко, несколько дронов попали в портовую зону Кингисеппского района, вызвав пожар. Угрозы жизни пострадавших нет. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 150 БПЛА, после чего власти объявили отбой беспилотной опасности.
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