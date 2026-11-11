Около 40 беспилотников уничтожили за минувшую ночь в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале. Воздушную атаку отражали в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших и новых разрушениях на земле не поступало. Глава региона уточнил, что сведения о возможных последствиях налёта ещё проверяются.

В Миллеровском районе продолжаются восстановительные работы на электроподстанции, ранее повреждённой обломками БПЛА. Электроснабжение сельских поселений организовано по резервной схеме, добавил Слюсарь.

Кроме того, остаётся закрытым участок федеральной трассы Р-280 в районе моста через реку Миус. Переправа пострадала в результате атаки беспилотников 8 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что на мост через Миус в Ростовской области организовали объезд повреждённого участка трассы «Новороссия». Водителям предложили альтернативный маршрут через Николаевку, Александрову Мелентьево, Ефремовку, Фёдоровку и Верхнюю Ханжёновку.