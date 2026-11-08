В Ростовской области организовали альтернативный маршрут движения в сторону Мариуполя после перекрытия участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Ограничения ввели из-за повреждения моста через реку Миус в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В ведомстве уточнили, что протяжённость резервного маршрута составляет 58 километров. Он позволяет автомобилистам, направляющимся из Ростова-на-Дону в Мариуполь, объехать закрытый участок дороги.

Водителям необходимо свернуть с трассы «Новороссия» на 66-м километре, воспользовавшись кольцевой развязкой. Далее маршрут проходит через сёла Николаевка, Александрова Мелентьево, Ефремовка, Фёдоровка и Верхняя Ханжёновка.

После проезда указанных населённых пунктов автомобилисты смогут вернуться на основную трассу на 107-м километре. Таким образом, объезд позволяет миновать участок, на котором введены ограничения движения.

Госавтоинспекция призвала водителей заранее планировать поездки, учитывать временные дорожные знаки и выполнять указания сотрудников полиции. Сроки восстановления движения по основному маршруту пока не уточняются.