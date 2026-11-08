В Ростовской области открыли объезд после атаки БПЛА на мост через Миус
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В Ростовской области организовали альтернативный маршрут движения в сторону Мариуполя после перекрытия участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Ограничения ввели из-за повреждения моста через реку Миус в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
В ведомстве уточнили, что протяжённость резервного маршрута составляет 58 километров. Он позволяет автомобилистам, направляющимся из Ростова-на-Дону в Мариуполь, объехать закрытый участок дороги.
Водителям необходимо свернуть с трассы «Новороссия» на 66-м километре, воспользовавшись кольцевой развязкой. Далее маршрут проходит через сёла Николаевка, Александрова Мелентьево, Ефремовка, Фёдоровка и Верхняя Ханжёновка.
После проезда указанных населённых пунктов автомобилисты смогут вернуться на основную трассу на 107-м километре. Таким образом, объезд позволяет миновать участок, на котором введены ограничения движения.
Госавтоинспекция призвала водителей заранее планировать поездки, учитывать временные дорожные знаки и выполнять указания сотрудников полиции. Сроки восстановления движения по основному маршруту пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников на трассе «Новороссия» был повреждён мост через реку Миус. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал о повреждении дорожного покрытия и двух строительных кранов. На место происшествия прибыли экстренные службы, а движение транспорта первоначально организовали в реверсивном режиме.