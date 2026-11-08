Утром 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области в результате воздушной атаки и падения обломков беспилотника повреждено дорожное полотно моста через реку Миус. Инцидент произошёл на 97-м километре федеральной трассы Р-280 «Новороссия», сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Помимо дорожного покрытия, повреждения получили два гусеничных крана, задействованных в строительных работах. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение автомобилей через мост организовано в реверсивном режиме — транспорт пропускают поочерёдно в обоих направлениях.

При этом беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности, не находиться на открытых участках улиц и держаться подальше от окон. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее Life.ru сообщал о гибели водителя микроавтобуса при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». Инцидент произошёл 19 августа в Мангушском округе ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, смертельные ранения получил мужчина 1999 года рождения. Под удары попадали и другие автомобили на этой магистрали. Так, в июле беспилотник атаковал машину министра молодёжной политики Запорожской области Егора Логунова, который получил ранение ноги. А 20 октября Life.ru писал о снижении числа атак на трассу: по данным военкоров, за двое суток под удар беспилотника попал один автомобиль. Затишье они связывали с перебоями в работе спутниковой связи Starlink.