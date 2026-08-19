Водитель погиб при ударе ВСУ по микроавтобусу на трассе в ДНР

Водитель микроавтобуса погиб при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия» в Мангушском округе Донецкой Народной Республики. Мужчина 1999 года рождения получил смертельные ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«На трассе Р-280 «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе при атаке на микроавтобус погиб водитель, мужчина 1999 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Пушилин.

Всего за день в результате атак ВСУ на территории республики пострадали девять человек в Горловке и Красноармейске. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб человек, ещё двое получили ранения. Один из ударов пришёлся по легковому автомобилю на трассе в Грайворонском округе. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.