Три поселения Ростовской области остались без света после атаки БПЛА
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В Ростовской области три сельских поселения остались без электричества после атаки беспилотников. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на территорию электроподстанции «Сулин», повредив трансформатор и вызвав пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, воздушная атака произошла днём 8 ноября. В результате падения обломков беспилотника на энергообъекте загорелся трансформатор.
Из-за повреждения оборудования произошло отключение электроэнергии сразу в трёх сельских поселениях Миллеровского района — Сулинском, Волошинском и Титовском.
Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших. При этом точное количество жителей, оставшихся без электроснабжения, пока не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области после атаки беспилотников был повреждён мост через реку Миус на трассе «Новороссия». Помимо дорожного покрытия, повреждения получили два гусеничных крана, задействованных в строительных работах.