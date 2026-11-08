В Ростовской области три сельских поселения остались без электричества после атаки беспилотников. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на территорию электроподстанции «Сулин», повредив трансформатор и вызвав пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, воздушная атака произошла днём 8 ноября. В результате падения обломков беспилотника на энергообъекте загорелся трансформатор.

Из-за повреждения оборудования произошло отключение электроэнергии сразу в трёх сельских поселениях Миллеровского района — Сулинском, Волошинском и Титовском.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших. При этом точное количество жителей, оставшихся без электроснабжения, пока не уточняется.