В Ростовской области перекрыли движение на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», ведущем к мосту через реку Миус. Дорожное сооружение получило повреждения в результате утренней атаки беспилотников 8 ноября. Об ограничениях сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По уточнённым данным главы региона, проезд к мосту закрыт. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе пострадало дорожное полотно моста. Повреждения также получили два гусеничных крана. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Первоначально движение через мост организовали в реверсивном режиме, пропуская автомобили поочерёдно в обоих направлениях. Позднее власти уточнили информацию и объявили о перекрытии подъезда к сооружению.

Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителям рекомендовано не находиться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.