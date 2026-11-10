Массированная атака ВСУ на Смоленск и область: сбиты 43 дрона, один человек ранен
В Смоленске мужчина пострадал во время атаки 43 беспилотников ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Смоленске мужчина получил ранение при отражении атаки украинских беспилотников. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Всего за минувшую ночь над Смоленской областью сбили 43 БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин в MAX.
«Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние оценивается как удовлетворительное», — пишет глава региона.
Последствия атаки зафиксировали и в Дорогобужском муниципальном округе. Там обломки уничтоженных дронов повредили гаражный кооператив и несколько гражданских автомобилей.
Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Ранее Смоленская область пережила массированную атаку 42 украинских беспилотников в ночь на 3 ноября. Тогда, по информации губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. А 6 октября обломки одного из 19 сбитых дронов повредили частный дом в Гагаринском округе. Его хозяин получил лёгкие травмы, однако от госпитализации отказался.
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