В Смоленске мужчина получил ранение при отражении атаки украинских беспилотников. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Всего за минувшую ночь над Смоленской областью сбили 43 БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин в MAX.

«Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние оценивается как удовлетворительное», — пишет глава региона.

Последствия атаки зафиксировали и в Дорогобужском муниципальном округе. Там обломки уничтоженных дронов повредили гаражный кооператив и несколько гражданских автомобилей.

Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее Смоленская область пережила массированную атаку 42 украинских беспилотников в ночь на 3 ноября. Тогда, по информации губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. А 6 октября обломки одного из 19 сбитых дронов повредили частный дом в Гагаринском округе. Его хозяин получил лёгкие травмы, однако от госпитализации отказался.