В ночь на 3 ноября Смоленская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Российские военные уничтожили над территорией региона 42 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

Несмотря на масштабный налёт, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Объекты инфраструктуры также не получили повреждений. Губернатор поблагодарил военнослужащих за защиту Смоленской области и напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Силами Министерства обороны России сбиты 42 БПЛА. Среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — написал Анохин.